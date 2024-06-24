«За полмиллиарда долларов»: стало известно, что Россия поразила на Украине

«Вопрос — кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен, это полмиллиарда баксов?» — возмутился он.
По его словам, эти деньги были потрачены исключительно на защиту от беспилотников. Но, как отметил Луценко, туда прилетели не дроны, а российские ракеты.
«И все это было уничтожено», — констатировал он.
Луценко добавил, что такой шаг можно было бы объяснить до Специальной военной операции, когда было неизвестно, будут ли российские войска применять ракеты. Но после многих месяцев боевых действий, Украина все равно защищалась только от беспилотников, заявил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.