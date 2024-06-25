В Перми спасатели вытащили из Камы унесённых течением 12-летних детей

Спасатели вытащили из Камы в Перми унесённых течением 12-летних детей 21 июня, рассказали в Пермской городской службе спасения.
«Сообщение о двух детях, которых сносит по течению в ста метрах от берега в районе Решетниковского спуска в начале набережной в тот день поступило на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения», — пояснили в ведомстве.
Спасатели тут же выехали к указанному месту на катере. Там они увидели двух 12-летних детей. Мальчик и девочка держались за стену здания грузового порта. Ребят эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 22 июня в посёлке Юго-Камском Пермского округа утонул 12-летний мальчик. Школьник купался в реке Юг с братом. Дети решили поплавать в запрещённом для купания месте.