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В Перми спасатели вытащили из Камы унесённых течением 12-летних детей

Они находились в ста метрах от берега.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели вытащили из Камы в Перми унесённых течением 12-летних детей 21 июня, рассказали в Пермской городской службе спасения.

«Сообщение о двух детях, которых сносит по течению в ста метрах от берега в районе Решетниковского спуска в начале набережной в тот день поступило на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения», — пояснили в ведомстве.

Спасатели тут же выехали к указанному месту на катере. Там они увидели двух 12-летних детей. Мальчик и девочка держались за стену здания грузового порта. Ребят эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 22 июня в посёлке Юго-Камском Пермского округа утонул 12-летний мальчик. Школьник купался в реке Юг с братом. Дети решили поплавать в запрещённом для купания месте.