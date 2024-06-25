Росгвардия разоружила 10 калининградцев

За неделю десять калининградцев лишились своего оружия из-за того, что вовремя не переоформили документы. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии в понедельник, 24 июня.
Сотрудники силового ведомства проверяли также сохранность стволов. В каждом четвёртом из 55 случаев владельцы нарушили установленные правила оборота оружия. Недобросовестных жителей региона привлекли к административной ответственности.
В начале июня у пенсионера из Черняховского района нашли оружие и боеприпасы советского производства.