Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардия разоружила 10 калининградцев

Владельцы стволов вовремя не оформили документы.

За неделю десять калининградцев лишились своего оружия из-за того, что вовремя не переоформили документы. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии в понедельник, 24 июня.

Сотрудники силового ведомства проверяли также сохранность стволов. В каждом четвёртом из 55 случаев владельцы нарушили установленные правила оборота оружия. Недобросовестных жителей региона привлекли к административной ответственности.

В начале июня у пенсионера из Черняховского района нашли оружие и боеприпасы советского производства.