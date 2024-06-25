Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

«Умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983—2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении Большого театра.
Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Начал заниматься вокалом после армии в начале 70-х годов. Много лет пел в хоре краснодарского кафедрального собора.
Затем он окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (класс А. Беляевой) и Харьковскую государственную консерваторию.
С 1983 по 2016 год Маркелов — солист оперной труппы Большого театра. За это время в его репертуаре было более 60 партий, включая Родриго («Отелло» Дж. Верди) и Дона Курцио («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта).
По сообщению Большого театра, прощание с артистом пройдет 26 июня в Городской клинической больнице № 29 им. Н. Э. Баумана в Москве.