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В Новосибирской области затопило дорогу и дачные участки

Из-за резкого повышения уровня воды.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области в конце июня затопило дорогу и дачные участки. В реке Обь продолжается подъем уровня воды.

Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по региону Евгений Лебедев. По его словам, сейчас продолжается вторая волна паводка.

Затоплены один придомовой и 11 садовых участков в Новосибирске, а также в Сузунском и Новосибирском районах. В Кыштовском районе местная дорога частично ушла под воду.

Из-за подтопления в СНТ на территории Первомайского района сохраняется режим повышенной готовности.