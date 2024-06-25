В Новосибирской области затопило дорогу и дачные участки

В Новосибирской области в конце июня затопило дорогу и дачные участки. В реке Обь продолжается подъем уровня воды.
Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по региону Евгений Лебедев. По его словам, сейчас продолжается вторая волна паводка.
Затоплены один придомовой и 11 садовых участков в Новосибирске, а также в Сузунском и Новосибирском районах. В Кыштовском районе местная дорога частично ушла под воду.
Из-за подтопления в СНТ на территории Первомайского района сохраняется режим повышенной готовности.