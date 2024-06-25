Белгород подвергся массированной атаке беспилотников

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников, предварительно, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад», — говорится в сообщении.
Также повреждены фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
Ранее в Белгородской области, а также в соседних с ней Курской и Воронежской объявили опасность атаки БПЛА.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около полуночи в центральной части города в небе были слышны звуки, похожие на звук приближающегося мотоцикла. После этого раздалось несколько взрывов.