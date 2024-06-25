Белгород подвергся массированной атаке беспилотников

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад», — говорится в сообщении.