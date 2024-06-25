Депутат из Иркутска оказался в фокусе уголовного дела в Приморье

Следственный комитет Приморского края начал расследование уголовного дела в отношении депутата Думы города Иркутска по имени Георгий Ни, а также его соучастника Павла Хахураева. Они подозреваются в контрабанде группой лиц по предварительному сговору частей особо ценных диких животных.
Как сообщил Telegram-канал «Следком Приморья», по версии следствия, подозреваемые передали из города Иркутска в город Находка Приморского края, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, стратегически важные ресурсы, а именно 99 мускусов (желез с секретом или иначе мускусных желез кабарги). Почти 2 килограмма груза были закамуфлированы под продукты питания.
Преступление злоумышленники не довели до конца по независящим от них причинам — контрабанду правоохранители изъяли у посредника, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Произошло это 26 мая в гараже по улице Куйбышева в городе Находка. А 23 июня подозреваемых задержали в Иркутске.
По информации следкома, скоро мужчин привезут во Владивосток для производства следственных действий. Уголовное дело возбудили по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.