Депутат из Иркутска оказался в фокусе уголовного дела в Приморье

Как сообщил Telegram-канал «Следком Приморья», по версии следствия, подозреваемые передали из города Иркутска в город Находка Приморского края, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, стратегически важные ресурсы, а именно 99 мускусов (желез с секретом или иначе мускусных желез кабарги). Почти 2 килограмма груза были закамуфлированы под продукты питания.