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Авто с долгом в 52 млн тенге выявлено в Павлодаре

Автомобиль с долгом в 52 млн тенге выявлен в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Автомашина Mitsubishi Outlander выявлена мобильным комплексом «Кибер-шериф» при проведении ОПМ «Правопорядок». Водителя авто остановили на пересечении улиц Астаны и Лермонтова совместно с частным судебным исполнителем.

«При проверке по базе данных установлено, что за данной автомашиной имеется задолженность в 52 млн тенге. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, где будет содержаться до полного погашения штрафа», — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

В регионе с 20 по 30 июня проводится ОПМ «Правопорядок» с целью обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности по принципу нулевой терпимости к любым мелким правонарушениям.

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