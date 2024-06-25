Авто с долгом в 52 млн тенге выявлено в Павлодаре

Автомашина Mitsubishi Outlander выявлена мобильным комплексом «Кибер-шериф» при проведении ОПМ «Правопорядок». Водителя авто остановили на пересечении улиц Астаны и Лермонтова совместно с частным судебным исполнителем.
«При проверке по базе данных установлено, что за данной автомашиной имеется задолженность в 52 млн тенге. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, где будет содержаться до полного погашения штрафа», — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.
В регионе с 20 по 30 июня проводится ОПМ «Правопорядок» с целью обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности по принципу нулевой терпимости к любым мелким правонарушениям.