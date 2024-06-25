Авто с долгом в 52 млн тенге выявлено в Павлодаре

«При проверке по базе данных установлено, что за данной автомашиной имеется задолженность в 52 млн тенге. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, где будет содержаться до полного погашения штрафа», — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.