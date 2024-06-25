Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Депутат думы Иркутска Георгий Ни подозревается в покушении на контрабанду через Приморье мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы города Иркутска Георгия Ни, а также соучастника Павла Хахураева, которые подозреваются в контрабанде группой лиц по предварительному сговору частей особо ценных диких животных (часть 3 статьи 30 пункта “в” части 2 статьи 226.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый с другими лицами передал из Иркутска в Находку Приморского края для перевозки через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС 99 мускусных желез кабарги весом более 1,9 килограмма, замаскированных под продукты.
Дериваты были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в гараже в Находке.
По информации на сайте думы Иркутска, Ни — беспартийный, в 2019 году избран депутатом седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.
Кабарга — небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги — это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС — Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.