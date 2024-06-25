Иркутского депутата заподозрили в попытке контрабанды

«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы города Иркутска Георгия Ни, а также соучастника Павла Хахураева, которые подозреваются в контрабанде группой лиц по предварительному сговору частей особо ценных диких животных (часть 3 статьи 30 пункта “в” части 2 статьи 226.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.