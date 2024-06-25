Ассанж частично признает вину в рамках сделки с прокуратурой США

С июня 2012 года Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го Эквадор лишил его дипломатического убежища. После этого основатель WikiLeaks был задержан британской полицией. Сейчас он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В июне 2022 года Великобритания одобрила его экстрадицию в США. Господин Ассанж подал апелляцию на это решение — британский суд ее отклонил. В мае 2024 года суд разрешил журналисту еще раз оспорить экстрадицию в США.