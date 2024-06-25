Ассанж частично признает вину в рамках сделки с прокуратурой США

Федеральный окружной суд США на Северных Марианских островах назначил на 26 июня заседание, на котором Джулиан Ассанж может признать вину. CBC News со ссылкой на источники сообщил, что прокуратура США рекомендовала назначить ему 62 месяца тюрьмы. В соответствии с условиями сделки ему зачтут пять лет, которые он был в британской тюрьме. После заседание американского суда господин Ассанж, как ожидается, вернется в Австралию, отмечает CBC.
Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации конфиденциальной информации. В 2010 году США начали расследование в отношении журналиста. Ему предъявили обвинения по 18 статьям за раскрытие секретной информации и сговоре с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. По этим обвинениям ему грозило 175 лет тюрьмы.
С июня 2012 года Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го Эквадор лишил его дипломатического убежища. После этого основатель WikiLeaks был задержан британской полицией. Сейчас он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В июне 2022 года Великобритания одобрила его экстрадицию в США. Господин Ассанж подал апелляцию на это решение — британский суд ее отклонил. В мае 2024 года суд разрешил журналисту еще раз оспорить экстрадицию в США.