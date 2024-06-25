Ассанжа освободили из британской тюрьмы

«Джулиан Ассанж свободен», — сказано в заявлении.
В Wikileaks пояснили, что накануне суд в Лондоне постановил отпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он провел 1901 день в попытках опротестовать экстрадицию в США.
На видео, которое сопровождает публикацию, показано, как гладко выбритый Ассанж держит в руках лист бумаги и ручку, а затем поднимается по трапу в самолет.
«После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой», — сказано в публикации.
Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что он готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.
По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее «финализация» состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — владении США в Тихом океане.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.