В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Водитель мотоцикла в Приморье, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся, спустя четыре дня после аварии сам явился в полицию и раскаялся, сообщает в Telegram-канале региональное УМВД РФ.
На прошлой неделе полиция сообщила, что днем 20 июня мотоциклист сбил двух детей 2013 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в Лесозаводске и скрылся. Одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса, обоих госпитализировали. Мотоциклист попал в объективы камер видеонаблюдения.
«Спустя четыре дня после ДТП мотоциклист самостоятельно явился в отделение Госавтоинспекции МО МВД России “Лесозаводский”… В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.
Установлено, что 36-летний житель Лесозаводска не имеет водительского удостоверения. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за вождение без прав и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На виновника ДТП составлены протоколы. Собранные материалы направлены в мировой суд. Устанавливается степень тяжести вреда сбитым детям.