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«Месиво жуткое»: массовая авария попала на видео в Приморье в эти минуты

«Кошмар какой, что происходит», — бурно отреагировали люди в комментариях.

Источник: Скриншот

Массовое ДТП произошло на трассе в Хасанском районе буквально в эти минуты. По словам очевидцев, перевернулись большегрузы и микроавтобус. Предположительно, авария случилась из-за скользкого участка дороги, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщают очевидцы происшествия, к счастью, все живы. На кадрах заметно, как два большегруза не вошли в поворот, из-за чего и слетели с трассы, задев другие авто.

В комментариях инцидент вызвал бурное обсуждение среди пользователей: «Месиво жуткое»; «Кошмар какой, что происходит»; «Микрик 3 раза перевернулся, жесть».