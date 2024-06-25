Два человека утонули за выходные в Павлодарской области

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении: следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей; далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т. п. ); вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь; определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. При наличии пульса и дыхания следует: повернуть пострадавшего на живот; перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т. п. ); очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель — удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5−10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха; после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот; согреть пострадавшего; наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.