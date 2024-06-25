Два человека утонули за выходные в Павлодарской области

По данным корреспондентов, два человека утонули в Павлодарской области в минувшие выходные. Несчастные случаи произошли в селе Башмачное и на канале имени Сатпаева в Экибастузе. Отмечается, что обе трагедии случились на несанкционированных пляжах.
«При поисках одним из затруднительных моментов было в поселке Щедерты — составляющая глубина. Глубина доходила до 20 метров. Соответственно, не каждый спасатель может погрузиться. Основной причиной гибели граждан на водоемах у нас является купание в неустановленных местах и распитие спиртных напитков», — заявил офицер Управления гражданской обороны Павлодарской области Темирлан Жапалбай.
Как помочь утопающему?
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении: следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей; далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.