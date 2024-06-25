Вот это уход: в Приморье сиделка обворовала лежачего пациента

В Надеждинском районе Приморья под суд пошла женщина, которая подрабатывала сиделкой у 72-летнего пенсионера. Во время работы она украла у него с банковского счета 75 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Пожилой мужчина перенес инсульт и не мог передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. Поэтому родственники пенсионера наняли ему сиделку, которая оказывала бы ему необходимую помощь.
Сейчас дело передано в районный суд для рассмотрения. Максимум наказания, который может грозить сиделке — до шести лет лишения свободы.
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