Вот это уход: в Приморье сиделка обворовала лежачего пациента

В Надеждинском районе Приморья под суд пошла женщина, которая подрабатывала сиделкой у 72-летнего пенсионера. Во время работы она украла у него с банковского счета 75 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.