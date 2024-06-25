Алчного директора спортшколы в Зеленогорске осудили за хищение из бюджета 456 тысяч рублей

Как рассказали в прокуратуре, первое преступление мужчина совершил в ноябре 2020 года. Он позвал в свой кабинет тренера-преподавателя и «без лишних слов» попросил составить смету расходов на проведение учебно-тренировочных сборов в Красноярске. Сотрудница посчитала, что для выезда требуется 153 тысяч рублей. Директор убедил ее подписать заявление о перечислении средств, получил деньги наличными и распорядился ими по своему усмотрению.
После этого мужчина изготовил фейковый приказ о собственной командировке, со своими знакомыми предпринимателями составил отчётные документы о перевозке, проживании и питании спортсменов. Затем он попросил подписать ничего не подозревающих учеников ведомость о прохождении ими сборов.
«В декабре 2020 года ситуация повторилась. На этот раз мужчина сообщил своей подчиненной, что ему требуется “использовать остаток сборов по календарю и самому выехать в командировку”. Однако самостоятельно составить смету он якобы не может из-за того, что документально должен находиться в другом городе. И так еще дважды. Согласно документам, на сборы ушло 456 тысяч рублей. Без дополнительной подготовки остались 30 спортсменов», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Причиненный бюджету ущерб он полностью возместил.