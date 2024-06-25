Алчного директора спортшколы в Зеленогорске осудили за хищение из бюджета 456 тысяч рублей

«В декабре 2020 года ситуация повторилась. На этот раз мужчина сообщил своей подчиненной, что ему требуется “использовать остаток сборов по календарю и самому выехать в командировку”. Однако самостоятельно составить смету он якобы не может из-за того, что документально должен находиться в другом городе. И так еще дважды. Согласно документам, на сборы ушло 456 тысяч рублей. Без дополнительной подготовки остались 30 спортсменов», — рассказали в прокуратуре.