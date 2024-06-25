«Известия» узнали, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане

В республике на фоне этих событий вводили режим контртеррористической операции. Шесть боевиков были ликвидированы. Среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен со своего поста и задержан. По данным источников РБК, в нападениях участвовали двое сыновей Омарова, они были убиты в перестрелке с силовиками, а также два племянника жены чиновника, остались ли они живы или погибли, источники не сообщали.