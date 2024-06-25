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В красноярском алкомаркете мужчина упал на коляску с ребенком и избил женщину

Видео с инцидентом появилось в группе «ЧП Красноярск».

Все произошло в магазине на Сибирском переулке. Судя по видео, мужчина держался за ручки детской коляске, а после упал на нее, придавив ребенка. К нему подошла женщина, проверила ребенка и пнула мужчину.

Красноярец решил ответить своей «обидчице» и стал бить ее кулаками в бок со спины. Завязалась настоящая бойня. Женщина схватила бутылку с прилавки и ударила ей мужчину. Тогда он начал бить ее по лицу.

В конфликт вмешался продавец, но чуть сам не пострадал. Неадекватного мужчину уняли очевидцы. Все это время ребенок лежал на полу в опрокинутой коляске и плакал. Неизвестно, в каком он состоянии.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Есть вероятность, что все участники конфликта из одной компании.