Десантники-танкисты уничтожили пункты дислокации БПЛА ВСУ в Херсонской области

Также 24 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что расчет самоходной гаубицы «Акация» ВС РФ нанес удары по позициям ВСУ в зоне СВО. Он также показал склад с боеприпасами одного расчета «Акации». На кадрах видно, как российская артиллерия наносит шквал ударов по позициям ВСУ.