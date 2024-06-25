Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десантники-танкисты уничтожили пункты дислокации БПЛА ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области десантники на танке Т-72БЗМ уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом 25 июня сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Известия

Экипаж танка Т-72БЗМ, используя складки местности, оперативно прибыл на закрытую огневую позицию, выявленную при ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА десантников в полуразрушенных домах на правобережье Днепра, где было обнаружено перемещение личного состава и находился пункт управления беспилотниками ВСУ.

Точными выстрелами по заданным координатам экипаж Т-72БЗМ нанес огневое поражение. Корректировка стрельбы велась по данным, передаваемым подразделением БПЛА в режиме реального времени. После боевой работы экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловой район, где замаскировал боевую машину и произвел перезарядку.

Как рассказал командир танкового взвода с позывным Чип, Т-72БЗМ — машина надежная, с поля боя все на нем возвращались живые-здоровые, машина также была невредима, не подводила никогда.

24 июня в Минобороны РФ сообщили, что экипаж 240-миллиметрового самоходного миномета особой мощности 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ. Выполнив задачу, российские военнослужащие увели боевую машину в безопасный район, тем самым спасая ее от ответного огня артиллерии и ударных беспилотников противника.

Также 24 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что расчет самоходной гаубицы «Акация» ВС РФ нанес удары по позициям ВСУ в зоне СВО. Он также показал склад с боеприпасами одного расчета «Акации». На кадрах видно, как российская артиллерия наносит шквал ударов по позициям ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.