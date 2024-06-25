Экипаж танка Т-72БЗМ, используя складки местности, оперативно прибыл на закрытую огневую позицию, выявленную при ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА десантников в полуразрушенных домах на правобережье Днепра, где было обнаружено перемещение личного состава и находился пункт управления беспилотниками ВСУ.
Точными выстрелами по заданным координатам экипаж Т-72БЗМ нанес огневое поражение. Корректировка стрельбы велась по данным, передаваемым подразделением БПЛА в режиме реального времени. После боевой работы экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловой район, где замаскировал боевую машину и произвел перезарядку.
Как рассказал командир танкового взвода с позывным Чип, Т-72БЗМ — машина надежная, с поля боя все на нем возвращались живые-здоровые, машина также была невредима, не подводила никогда.
24 июня в Минобороны РФ сообщили, что экипаж 240-миллиметрового самоходного миномета особой мощности 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ. Выполнив задачу, российские военнослужащие увели боевую машину в безопасный район, тем самым спасая ее от ответного огня артиллерии и ударных беспилотников противника.
Также 24 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что расчет самоходной гаубицы «Акация» ВС РФ нанес удары по позициям ВСУ в зоне СВО. Он также показал склад с боеприпасами одного расчета «Акации». На кадрах видно, как российская артиллерия наносит шквал ударов по позициям ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.