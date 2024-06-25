Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск “Север”, — говорится в сообщении.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика после чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
«Получил задачу по уничтожению опорного пункта противника. Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Пришли на базу. ПАН доложил, то что все цели поражены. Работаем дальше», — цитируется в сообщении летчик Ми-35М Александр.