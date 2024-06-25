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Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский боевой вертолёт Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск “Север”, — говорится в сообщении.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика после чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

«Получил задачу по уничтожению опорного пункта противника. Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Пришли на базу. ПАН доложил, то что все цели поражены. Работаем дальше», — цитируется в сообщении летчик Ми-35М Александр.