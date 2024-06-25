Адвокат захватчика заложников в СИЗО Ростова подтвердил, что он выжил

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева отмечала, что изолятор был переполнен и там не хватало сотрудников. «Количество лишних так называемых заключенных, у кого, по сути, не было своего спального места, равнялось более 300 человек. То есть это большой такой перелимит, серьезный. И когда слишком много заключенных, конечно же, нарушаются все процессы, связанные с контролем», — говорила она. Относительно дефицита кадров Меркачева сказала, что люди не хотят идти работать в тюремную систему за небольшую зарплату, зная, «что основной контингент — это террористы».