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Аферист по объявлению ждет суда в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет житель Ванино, который наживался на объявлениях в интернете.

Источник: РИА "Новости"

Он искал сообщения на сайте о перевозке грузов и продаже товаров, предлагал свои услуги. Клиенты соглашались, переводили по просьбе мужчины предоплату и не получали услугу. Как позже выяснили полицейские, деньги переводились на банковский счет, открытый на посторонних лиц, которые не подозревали о преступных намерениях мужчины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина причастен к 20 эпизодам, ущерб оценивается в 230 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».