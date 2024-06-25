Аферист по объявлению ждет суда в Хабаровском крае

Он искал сообщения на сайте о перевозке грузов и продаже товаров, предлагал свои услуги. Клиенты соглашались, переводили по просьбе мужчины предоплату и не получали услугу. Как позже выяснили полицейские, деньги переводились на банковский счет, открытый на посторонних лиц, которые не подозревали о преступных намерениях мужчины.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина причастен к 20 эпизодам, ущерб оценивается в 230 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».