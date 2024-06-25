В Хабаровском крае в реке обнаружен труп тигра

В реке Хор в районе села Гвасюги района имени Лазо обнаружен труп тигра. Судя по тому, что у него практически отсутствует шерсть, он пролежал в воде несколько месяцев. На место обнаружения тела прибыли специалисты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Есть подозрение, что это тот самый тигр, который напал на человека с полгода назад, скорее всего тело принесло по реке от соседнего села Среднехорское, но тут специалисты должны разобраться, — рассказал глава села Гвасюги Сергей Сусликов.
На место прибыли оперативная группа и егеря, которые достали мертвое животное. У них возникло подозрение, что у тигра имеются два огнестрельных ранения: одно сквозное, а второе — с застрявшей пулей. Но из-за того, что труп очень долгое время находился в воде, на месте точно сказать этого нельзя. Тело будет доставлено в лабораторию, где произведут баллистическую экспертизу.