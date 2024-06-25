Дальнереченск в водовороте: введён режим ЧС из-за паводковой ситуации

В Дальнереченском районе Приморья из-за сложной паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Уровень воды на некоторых участках рек поднялся до 1 метра, что может привести к опасному гидрологическому явлению. В результате сильных дождей в северных районах края наблюдается неблагоприятная паводковая обстановка, с уровнем рек, поднявшимся на 10−50 сантиметров за прошедшие сутки.