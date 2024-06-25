Дальнереченск в водовороте: введён режим ЧС из-за паводковой ситуации

В Дальнереченском районе Приморья из-за сложной паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Уровень воды на некоторых участках рек поднялся до 1 метра, что может привести к опасному гидрологическому явлению. В результате сильных дождей в северных районах края наблюдается неблагоприятная паводковая обстановка, с уровнем рек, поднявшимся на 10−50 сантиметров за прошедшие сутки.
По данным пресс-службы регионального министерства по делам ГОЧС, в Приморье подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. В Красноармейском округе подтоплено 105 участков, в Дальнереченском районе — 214 приусадебных территорий и 14 придомовых. В Дальнереченском городском округе затоплены шесть частных домовладений и 31 приусадебный участок.
Семь населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения из-за образовавшихся 72 переливах на дорогах в 12 муниципалитетах края. Для оказания помощи и организации лодочных переправ силы пожарно-спасательных подразделений Приморского края переведены в двухсменный режим работы, а также проводится откачка воды на затопленных территориях.