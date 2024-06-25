Второй случай в Казахстане: от коклюша умер ребенок в Улытауской области

Врачи отмечают, что коклюш — крайне опасная инфекция, смертность от которой очень высока: из 10 заболевших погибнуть могут четверо. Сейчас в Казахстане ежемесячно регистрируют от 350 до 400 случаев заражения коклюшем, сообщила Есмагамбетова. Около 90 процентов всех заболевших не привиты.