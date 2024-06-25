Второй случай в Казахстане: от коклюша умер ребенок в Улытауской области

О втором летальном случае в стране из-за опасной инфекции рассказала главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.
«У нас зарегистрировано в текущем году два случая летального исхода от коклюша. В Карагандинской области ребенок, и в Улытауской области. Они оба были непривитые. Второй ребенок не достиг прививочного возраста», — сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана.
Врачи отмечают, что коклюш — крайне опасная инфекция, смертность от которой очень высока: из 10 заболевших погибнуть могут четверо. Сейчас в Казахстане ежемесячно регистрируют от 350 до 400 случаев заражения коклюшем, сообщила Есмагамбетова. Около 90 процентов всех заболевших не привиты.
В Минздраве призывают не отказываться от иммунизации. Главный санврач страны заверяет, что французская вакцина против коклюша доказала свою эффективность.