В Москве осудили виновника хищения 70 млн рублей при реставрации Московского Кремля

«Суд признал виновным Орынчука по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказали в суде.
Суд зачел в срок наказания время, проведенное в СИЗО с ноября 2022 года из расчета день в изоляторе за полтора дня в колонии.
Суть дела
Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Орынчук как руководитель «Петербургского ренессанса» подписал два соглашения с управлением капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения (УКС СИТО) ФСО РФ. Первое предусматривало реставрацию Царской, Набатной, Беклемишевской и Сенатской башен, а также объектов в Александровском саду Московского Кремля. По второму договору компания обязалась провести реставрацию Кутафьей, Боровицкой, Тайницкой, 1-й и 2-й Безымянной башен и отремонтировать Троицкий мост (ведет в Троицкую башню кремля, через которую в данный момент проходят туристы).
В счет предстоящих работ «Петербургский ренессанс» получил аванс в размере более 89 млн рублей, однако некоторые работы не были выполнены в срок, а часть — не начались. ФСО расторгло контракты с компанией Орынчука. Вскоре СК РФ возбудил в отношении Орынчука и его сестры Оксаны уголовное дело. Последняя была гендиректором «Петербургского ренессанса».
Сам Орынчук частично признал вину и погасил часть ущерба. Его сестра вину не признает, заявляя, что она была лишь номинальным руководителем предприятия и выполняла все распоряжения его владельца. Ее дело выделено в отдельное производство.
Помощь следствию
При этом Орынчук активно сотрудничал со следствием. Его показания помогли в расследовании уголовного дела бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова. Судом и следствием установлено, что он потребовал от «Петербургского ренессанса» взятку в размере 700 тыс. рублей. В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приемке и согласовании работ по реконструкции 11 башен Московского Кремля. Также Голохвостов признан виновным в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огареве. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.
Компания «Петербургский ренессанс» была создана 13 лет назад. В 2013 году компания получила лицензию от Минкультуры на занятие деятельностью по сохранению объектов культурного наследия. В настоящий момент предприятие находится в стадии банкротства, на нем введено внешнее управление.