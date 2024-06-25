В Москве осудили виновника хищения 70 млн рублей при реставрации Московского Кремля

При этом Орынчук активно сотрудничал со следствием. Его показания помогли в расследовании уголовного дела бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова. Судом и следствием установлено, что он потребовал от «Петербургского ренессанса» взятку в размере 700 тыс. рублей. В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приемке и согласовании работ по реконструкции 11 башен Московского Кремля. Также Голохвостов признан виновным в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огареве. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.