У юного жителя Новосибирска зажало ногу в уличной детской горке

В понедельник, 25 июня, в службу МАСС Новосибирска обратилась взволнованная женщина — сын катался с горки и его левая нога застряла в детском аттракционе.
На месте спасатели выяснили, что нога попала между металлическими конструкциями. Мальчик сильно испугался, говорил, что болит колено.
«Не переживай! Ты, наверно, спасателем будешь работать», — успокаивали специалисты МАСС.
Спасатели отжали края металлического листа и вызволили ребёнка. Сообщается, что травмы он не получил.
«Информация об аварийной горке передана в контролирующие инстанции», — говорится в сообщении службы.
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