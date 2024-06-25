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У юного жителя Новосибирска зажало ногу в уличной детской горке

Ребёнок очень испугался.

Источник: Соцсети

В понедельник, 25 июня, в службу МАСС Новосибирска обратилась взволнованная женщина — сын катался с горки и его левая нога застряла в детском аттракционе.

На месте спасатели выяснили, что нога попала между металлическими конструкциями. Мальчик сильно испугался, говорил, что болит колено.

«Не переживай! Ты, наверно, спасателем будешь работать», — успокаивали специалисты МАСС.

Спасатели отжали края металлического листа и вызволили ребёнка. Сообщается, что травмы он не получил.

«Информация об аварийной горке передана в контролирующие инстанции», — говорится в сообщении службы.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал о детских травмпунктах, которые новосибирцы считают самыми плохими.