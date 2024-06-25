Бизнесмен в Иркутске осужден за дачу взятки

Условный срок и два миллиона штрафа — такой приговор вынес суд в Иркутске руководителю коммерческой организации, который дал взятку чиновнику, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в сентябре прошлого года бизнесмен «лично передал руководителю службы заказчика незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей». За эти деньги он рассчитывал получить карт-бланш на выполнение обязательств в рамках договора на поставку товаров:
«Взятка передавалась за беспрепятственную приемку товара и работ по договору, подписание протокола заседания приемочной комиссии и её заключения, несмотря на установленные заказчиком несоответствия условиям и требованиям договорных обязательств, а также за ускорение оплаты».
Но, как говорится, не срослось — в дело вмешались сотрудники УФСБ России по Иркутской области. А, чтоб во время следствия у подозреваемого не возникло соблазна попытаться подкупить еще кого-то, на его имущество, оцененное в более чем шесть миллионов рублей, был наложен арест.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 7 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 2 млн рублей в размере 10-кратной суммы взятки», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что 200 тысяч — вся сумма взятки на которой погорел бизнесмен, конфискованы в доход государства.