Бизнесмен в Иркутске осужден за дачу взятки

Но, как говорится, не срослось — в дело вмешались сотрудники УФСБ России по Иркутской области. А, чтоб во время следствия у подозреваемого не возникло соблазна попытаться подкупить еще кого-то, на его имущество, оцененное в более чем шесть миллионов рублей, был наложен арест.