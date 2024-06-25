В чем ФСБ и Следком заподозрили депутата из Иркутска Георгия Ни?

«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку стратегически важные ресурсы были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия 26 мая 2024 года в гараже по улице Куйбышева в городе Находка», — рассказали в СК.