В чем ФСБ и Следком заподозрили депутата из Иркутска Георгия Ни?

Депутат Думы Иркутска Георгий Ни стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
В чем обвиняют Георгия Ни?
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморью, депутата подозревают в контрабанде группой лиц по предварительному сговору частей особо ценных диких животных (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Еще одним фигурантом по этому делу проходит иркутянин Павел Хахураев, которого СК называет соучастником Ни.
По версии следствия, сговорившись с другими лицами, Ни передал из Иркутска в Находку — город в Приморском крае — 99 мускусов (желез с секретом или иначе мускусных желез кабарги), замаскировав их под продукты. Вес контрабанды правоохранители оценили в 1,9 кг.
Как уточняют в Следкоме, в дальнейшем обвиняемые планировали переправить груз через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс.
«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку стратегически важные ресурсы были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия 26 мая 2024 года в гараже по улице Куйбышева в городе Находка», — рассказали в СК.
В ведомстве уточнили, что подозреваемые были задержаны в Иркутске 23 июня, их планируют в ближайшее время доставить во Владивосток, где идет расследование уголовного дела. Ведомство также поделилось кадрами задержания, предположительно, Георгия Ни. Судя по видео, его задерживали довольно жестко.
Что известно про Георгия Ни?
Георгий Ни родился в Ташкенте, ему 52 года. Он беспартийный депутат, избирался в городскую Думу в 2019 году по одномандатному округу № 20, куда входит центральная часть Иркутска. Депутат входит в состав комиссии по бюджетной политике и комиссии по собственности и экономической политике.
Также Ни работает в должности директора муниципального предприятия «Горзеленхоз», которое занимается озеленением Иркутска.
Депутат женат, у него две дочери.