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Землетрясение произошло под Новосибирском: подробности к этому часу

НОВОСИБИРСК, 25 июня, ФедералПресс. Минувшей ночью в Новосибирской области произошло землетрясение. Эпицентр находился недалеко от Искитима. Об этом рассказали в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Источник: РИА "Новости"

«Землетрясение произошло в 28 километрах от города Искитим. Эпицентр толчка находился на северной окраине села Усть-Чем в Искитимском районе», — следует из данных центра.

Специалисты центра уточняют, что магнитуда толчка составила 2,9 балла, при этом сила толчков в эпицентре оценивается на 3,2 балла по шкале MSK-64.

В региональном главке МЧС в то же время уточнили, что от звонков от местных жителей не поступало.

Напомним, что в этом районе уже фиксировались землетрясения, в том числе с магнитудой более 4. По мнению ученых, на сейсмоактивность влияют горные работы и как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.