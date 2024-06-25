Землетрясение произошло под Новосибирском: подробности к этому часу

«Землетрясение произошло в 28 километрах от города Искитим. Эпицентр толчка находился на северной окраине села Усть-Чем в Искитимском районе», — следует из данных центра.
Специалисты центра уточняют, что магнитуда толчка составила 2,9 балла, при этом сила толчков в эпицентре оценивается на 3,2 балла по шкале MSK-64.
В региональном главке МЧС в то же время уточнили, что от звонков от местных жителей не поступало.
Напомним, что в этом районе уже фиксировались землетрясения, в том числе с магнитудой более 4. По мнению ученых, на сейсмоактивность влияют горные работы и как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.