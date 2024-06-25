«Страна» узнала детали коррупционных схем по закупкам для армии Украины

«Сформировался пул “своих” компаний, которые заранее знали, что выиграют, какой бы товар и цены они не предложили. Завышение цены шло в несколько раз. Откат составлял от 10% до 30%, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для Минобороны — и одежды, и продуктов для армии», — рассказал собеседник «Страны».