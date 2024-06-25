В Шарыпово МВД и спецназ устроили рейд по ресторанам и гостиницам мигрантов

Сотрудники МВД при поддержке бойцов ОМОНА и сотрудников Росгвардии на выходных проверили два танцевальных ресторана и два места, где проживали иностранцы. В результате из незаконного оборота изъято 220 литров алкоголя, в отдел полиции доставлено четыре иностранца для проверки по учётам.