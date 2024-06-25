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В Шарыпово МВД и спецназ устроили рейд по ресторанам и гостиницам мигрантов

Было изъято 220 литров алкоголя и доставлено в полицию четыре мигранта.

Источник: ГУ МВД

В Шарыпово полицейские провели рейд по увеселительным заведениям и местам проживания иностранцев. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники МВД при поддержке бойцов ОМОНА и сотрудников Росгвардии на выходных проверили два танцевальных ресторана и два места, где проживали иностранцы. В результате из незаконного оборота изъято 220 литров алкоголя, в отдел полиции доставлено четыре иностранца для проверки по учётам.

Зарегистрирован материал по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт).

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске следователи отправили 13 мигрантов-уклонистов в военкомат.