В Шарыпово МВД и спецназ устроили рейд по ресторанам и гостиницам мигрантов

В Шарыпово полицейские провели рейд по увеселительным заведениям и местам проживания иностранцев. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Сотрудники МВД при поддержке бойцов ОМОНА и сотрудников Росгвардии на выходных проверили два танцевальных ресторана и два места, где проживали иностранцы. В результате из незаконного оборота изъято 220 литров алкоголя, в отдел полиции доставлено четыре иностранца для проверки по учётам.
Зарегистрирован материал по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт).
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске следователи отправили 13 мигрантов-уклонистов в военкомат.