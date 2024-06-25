58-летняя женщина отравилась угарным газом на пожаре в Ангарске

Причиной появления огня могло стать короткое замыкание, от которого загорелась стиральная машинка. В этот момент сибирячка спала и не могла почувствовать запах гари. Всего за последние сутки по этой же причине произошло пять пожаров, еще столько же — из-за беспечного обращения огнем.