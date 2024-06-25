58-летняя женщина отравилась угарным газом на пожаре в Ангарске

Только 24 июня в Иркутской области пламя полыхало в 12 многоквартирных, частных и садовых домах. Пожарные также занимались тушением надворных построек и мусора. На одном из пожаров, который произошел в 99 квартале Ангарска угарным газом отравилась 58-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— Информация о пожаре поступило в 08:13. К месту были направлены две автоцистерны, автолестница, восемь человек. Звеном газодымозащитной службы из квартиры на втором этаже была спасена 58-летняя женщина. Ее передали врачам скорой медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.
Причиной появления огня могло стать короткое замыкание, от которого загорелась стиральная машинка. В этот момент сибирячка спала и не могла почувствовать запах гари. Всего за последние сутки по этой же причине произошло пять пожаров, еще столько же — из-за беспечного обращения огнем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в двух районах Иркутской области сохраняется высокий риск возникновения пожаров. На контроле находится обстановка в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.