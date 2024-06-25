Девочка-подросток распорола ногу на пляже в Новосибирске

Помощь спасателей понадобилась девочке-подростку на пляже Детском в Советском районе Новосибирска. Школьница сильно поранила ногу.
— У девочки 2010 года рождения диагностировали рваную рану ноги. Ей оказали первую помощь, — говорится в сводке МАСС.
14-летнюю школьницу передали родителям.
Чаще всего подобные ЧП происходят из-за мусора разбросанного на пляже. В ногу, например, может впиться осколок стекла. Спасатели призывают быть предельно осторожными на отдыхе. А всем любителям пляжного релакса нужно быть аккуратными, бережно относиться к окружающей среде и не разбрасывать вокруг себя мусор.
Ранее КП-Новосибирск писала о мужчине, который попал в травмпункт, распоров на пляже палец.