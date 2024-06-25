Девочка-подросток распорола ногу на пляже в Новосибирске

Чаще всего подобные ЧП происходят из-за мусора разбросанного на пляже. В ногу, например, может впиться осколок стекла. Спасатели призывают быть предельно осторожными на отдыхе. А всем любителям пляжного релакса нужно быть аккуратными, бережно относиться к окружающей среде и не разбрасывать вокруг себя мусор.