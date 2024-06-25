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Два ребенка пострадали в ДТП в Самарской области

В Кинельском районе на трассе столкнулись две «Лады» 24 июня.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области вечером в понедельник, 24 июня 2024 года, произошло ДТП с пострадавшими. Все случилось на территории Кинельского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

По предварительной информации полицейских, авария произошла примерно в 20:00 на 7 км автодороги Кинель — Богатое — Борское. Там столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Priora. Пожарные-спасатели на месте ДТП произвели отключение аккумуляторной батареи и стабилизацию транспортных средств.

В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля Lada Granta. Они были госпитализированы с места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.