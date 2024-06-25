В Башкирии экс-руководители стройфирм незаконно присвоили более 162 млн рублей.

По версии следствия, до сентября 2020 года обвиняемые, будучи застройщиком и генеральным подрядчиком при возведении многоквартирного дома по улице Травницкого в городе Белебее, вступили в преступный сговор для привлечения денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Используя подконтрольную фирму, они заключили с 83 гражданами договоры паенакопления.