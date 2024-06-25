В Башкирии экс-руководители стройфирм незаконно присвоили более 162 млн рублей.

В Башкирии осудят экс-руководителей строительных фирм за незаконное привлечение средств граждан в сумме 162 млн рублей для строительства многоквартирного дома. Речь идет о бывших руководителях обществ с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная фирма «Шкаповнефтестрой-Стронег», «Спецстроймонтаж-Стронег», потребительского кооператива «Развитие».
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки, сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, до сентября 2020 года обвиняемые, будучи застройщиком и генеральным подрядчиком при возведении многоквартирного дома по улице Травницкого в городе Белебее, вступили в преступный сговор для привлечения денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Используя подконтрольную фирму, они заключили с 83 гражданами договоры паенакопления.
В результате противоправных действий соучастники незаконно привлекли денежные средства граждан на сумму более 162 млн рублей. До настоящего времени дом в эксплуатацию не введен.
Уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу.
Завершение строительства многоквартирного дома и восстановление прав граждан находятся на контроле прокуратуры.