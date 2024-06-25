В Игарке наказали владельцев собак, которые напали на 11-летнюю девочку

В Игарке привлекли к ответственности хозяев агрессивных собак, которые напали на 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Инцидент произошёл 7 мая. Девочка с отцом отправилась в магазин. Девочка на улице ждала отца, когда со двора многоквартирного дома выбежала свора из пяти собак и набросилась на ребёнка. Её кусали за тело и голову. Выбежавший отец отогнал собак. Девочка была в шоковом состоянии.
Школьнице пришлось обратиться за медпомощью, ей сделали профилактику от бешенства. После случившегося она испытывает бессонницу и боится выходить на улицу из-за животных.
В суде также рассматривают иск о взыскании 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.
Ранее мы писали о нападении собак на девочку в Игарке. По этому случаю было возбуждено уголовное дело.