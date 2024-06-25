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В Игарке наказали владельцев собак, которые напали на 11-летнюю девочку

Двух собак хозяин принял решение усыпить.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Игарке привлекли к ответственности хозяев агрессивных собак, которые напали на 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошёл 7 мая. Девочка с отцом отправилась в магазин. Девочка на улице ждала отца, когда со двора многоквартирного дома выбежала свора из пяти собак и набросилась на ребёнка. Её кусали за тело и голову. Выбежавший отец отогнал собак. Девочка была в шоковом состоянии.

Школьнице пришлось обратиться за медпомощью, ей сделали профилактику от бешенства. После случившегося она испытывает бессонницу и боится выходить на улицу из-за животных.

Прокуратура выяснила, что хозяева собак отправили своих питомцев на самовыгул. В отношении владельцев открыты административные дела по ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ. Виновным грозит 30 тысяч рублей штрафа. Один из владельцев собак усыпил двух питомцев.

В суде также рассматривают иск о взыскании 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Ранее мы писали о нападении собак на девочку в Игарке. По этому случаю было возбуждено уголовное дело.

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