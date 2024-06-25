В Игарке наказали владельцев собак, которые напали на 11-летнюю девочку

Инцидент произошёл 7 мая. Девочка с отцом отправилась в магазин. Девочка на улице ждала отца, когда со двора многоквартирного дома выбежала свора из пяти собак и набросилась на ребёнка. Её кусали за тело и голову. Выбежавший отец отогнал собак. Девочка была в шоковом состоянии.