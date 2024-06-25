В Омске отменили приговор за жестокое избиение человека

«Присяжными заседателями установлена вина подсудимых в том, что 3 марта 2020 года в вечернее время суток в лесополосе по ул. Энтузиастов в г. Омске двое мужчин 22 и 21 лет за денежное вознаграждение в 5 тыс. рублей от лица, причастного к работе интернет-магазина по продаже наркотических средств, причинили телесные повреждения потерпевшему — закладчику, обманувшему данный магазин. Подсудимые нанесли мужчине не менее 90 ударов руками, ногами и прикладом травматического оружия, сломав 14 ребер в 19 местах, оставив его в раздетом состоянии на улице. Кроме того, один из фигурантов похитил сотовый телефон потерпевшего», — передает ведомство.
По данным прокуратуры, процесс избиения осужденные снимали на камеру телефона.
Подсудимые частично подтвердили инкриминируемую вину, отрицая факт избиения потерпевшего за деньги. По их словам, мотивом совершенного преступления была борьба с распространением наркотиков.
Советский районный суд Омска признал фигуранотов виновными в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, а также хищении сотового телефона. Их приговорили к 5 годам 7 месяцам лишения свободы со штрафом 30 тыс. рублей и 7 годам 7 месяцам лишения свободы в зависимости от степени участия каждого.
Гособвинитель счел приговор одному из фигурантов слишком мягким, поэтому приговор в этой части отменен и направлен на новое рассмотрение. Обвинительный вердикт оставлен без изменения.