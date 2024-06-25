В Омске отменили приговор за жестокое избиение человека

«Присяжными заседателями установлена вина подсудимых в том, что 3 марта 2020 года в вечернее время суток в лесополосе по ул. Энтузиастов в г. Омске двое мужчин 22 и 21 лет за денежное вознаграждение в 5 тыс. рублей от лица, причастного к работе интернет-магазина по продаже наркотических средств, причинили телесные повреждения потерпевшему — закладчику, обманувшему данный магазин. Подсудимые нанесли мужчине не менее 90 ударов руками, ногами и прикладом травматического оружия, сломав 14 ребер в 19 местах, оставив его в раздетом состоянии на улице. Кроме того, один из фигурантов похитил сотовый телефон потерпевшего», — передает ведомство.