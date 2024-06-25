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Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.