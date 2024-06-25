За три дня жители Иркутской области отдали в руки мошенников более 18 млн рублей

Еще одной жертвой стала 62-летний педагог из того же Чунского района. Только ее обманул якобы работник силовых структур. Он угрожал женщине утечкой персональной информации, поверив, она перевела около 2,5 миллиона на «безопасный счет». Правоохранительные органы занимаются расследованием всех случаев мошенничества.