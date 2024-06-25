За три дня жители Иркутской области отдали в руки мошенников более 18 млн рублей

На старые уловки мошенников за последние три дня попались 17 жителей региона. Сибиряки отдали в руки аферистов более 18 миллионов рублей. Обманщики представлялись работниками банков, «инвестиционными» менеджерами и специалистами сайта госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.
— С жителем Иркутска связался лжеспециалист инвестиционного дома и предложил вложить деньги в акции. Предложение заинтересовало мужчину и он стал переводить деньги на счет, и даже взял кредит на сумму свыше трех миллионов рублей, — поделились полицейские.
По уже печальной традиции у жителя столицы Приангарья не получилось вывести деньги назад. Таким же способом денег лишился житель Чунского района. Псевдоброкеры обманули его на сумму свыше полумиллиона рублей.
Еще одной жертвой стала 62-летний педагог из того же Чунского района. Только ее обманул якобы работник силовых структур. Он угрожал женщине утечкой персональной информации, поверив, она перевела около 2,5 миллиона на «безопасный счет». Правоохранительные органы занимаются расследованием всех случаев мошенничества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пожаре в Ангарске угарным газом отравилась 58-летняя женщина. Всего за сутки в Иркутской области горело 12 домов.