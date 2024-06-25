Хищения на миллиард: задержаны руководители нефтяных предприятий

Установлено, что должностными лицами ТОО «ОйлТранспортКорпорейшн» (дочернее предприятие АО «НК “Казмунайгаз”) приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 миллионов тенге. Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 миллионов тенге за услуги нефункционирующей спецтехники.
«В другом предприятии — ТОО West Oil Software (подрядная организация ТОО “ОйлТранспортКорпорейшн”) — выявлены факты выплаты более 400 миллионов тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в том числе близким родственникам руководства компании», — рассказали в прокуратуре.
По отмеченным нарушениям начато пять досудебных расследований по части 4 статьи 189 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере») УК РК. Назначены процессуальные прокуроры.
«В рамках досудебного расследования задержаны четыре руководящих должностных лица обозначенных организаций. Уголовные дела находятся в производстве департамента экономических расследований области. Другие сведения не разглашаются в интересах следствия», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Туркестанской области продолжает досудебное расследование в отношении работников отдела образования Жетысайского района по факту хищения государственных средств в особо крупном размере. По данным прокуратуры, с 2021 по 2023 год причиненный государству ущерб составил более 4 миллиардов тенге.