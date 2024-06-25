Хищения на миллиард: задержаны руководители нефтяных предприятий

Установлено, что должностными лицами ТОО «ОйлТранспортКорпорейшн» (дочернее предприятие АО «НК “Казмунайгаз”) приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 миллионов тенге. Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 миллионов тенге за услуги нефункционирующей спецтехники.