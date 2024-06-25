В сурхандарьинском торговом центре ночью вспыхнул пожар. Видео

Девять пожарно-спасательных расчетов УЧС пяти районов прибыли на место происшествия в 02:20, в 02:30 — пожар был локализован, в 03:50 -полностью ликвидирован. В результате оперативных действий пожарников удалось предотвратить распространение огня на другие помещения комплекса и спасти 48 магазинов и площадь в 500 квадратных метров.