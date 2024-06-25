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В сурхандарьинском торговом центре ночью вспыхнул пожар. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня на территории торгового комплекса в Сурхандарье в 02:12 ночи произошел пожар. Его тушили полтора часа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Инцидент произошел на территории торгового комплекса «Бек» Денауского района. Загорелись четыре основных и восемь малых магазинов.

Девять пожарно-спасательных расчетов УЧС пяти районов прибыли на место происшествия в 02:20, в 02:30 — пожар был локализован, в 03:50 -полностью ликвидирован. В результате оперативных действий пожарников удалось предотвратить распространение огня на другие помещения комплекса и спасти 48 магазинов и площадь в 500 квадратных метров.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Повреждения получили площадь 90 квадратных метров и одежда. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

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