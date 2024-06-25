Гонял без прав: подросток влетел в иномарку в Хабаровске

В 09:20 в Хабаровске произошло ДТП на перекрестке улиц Суворова и Малиновского. Во время столкновения мопеда и иномарки пострадал подросток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Водитель, управляя мопедом, при повороте налево не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем Toyota Succeed. Продолжив неконтролируемое движение, машина совершила наезд на дорожное ограждение», — рассказали в ГИБДД Хабаровска.
Во время аварии травмы получил подросток 16 лет. Он ехал за рулем мопеда. Вместе с законным представителем парня доставили в отдел полиции.
В ГИБДД напоминают, что за действия детей ответственность несут их законные представители. Родителей могут привлечь по административной статье за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также им придется ответить за передачу руля детям по другой статье.