В Витебске водитель Volkswagen врезался в дерево, столкнувшись с тремя машинами

В сообщении сказано, что дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 24 июня, на проспекте Московском. Согласно предварительной информации, 33-летнему водителю, находившемуся за рулем автомобиля Volkswagen, стало плохо. Он потерял управление и допустил столкновение с двигавшимся попутно в правой полосе Geely, который от удара выбросило на тротуар, и он перевернулся.