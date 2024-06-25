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В Витебске водитель Volkswagen врезался в дерево, столкнувшись с тремя машинами

В Витебске водитель Volkswagen столкнулся с тремя машинами и врезался в дерево.

Источник: УВД Витебского облисполкома

В Витебске водитель Volkswagen врезался в дерево, столкнувшись с тремя машинами, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

В сообщении сказано, что дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 24 июня, на проспекте Московском. Согласно предварительной информации, 33-летнему водителю, находившемуся за рулем автомобиля Volkswagen, стало плохо. Он потерял управление и допустил столкновение с двигавшимся попутно в правой полосе Geely, который от удара выбросило на тротуар, и он перевернулся.

После этого Volkswagen врезался в машины BMW и BYD Dolphin, а затем въехал в дерево. В Госавтоинспекции обратили внимание на то, что в результате аварии серьезных травм никто не получил.