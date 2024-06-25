Белорус купил на аукционе в США автомобиль BMW, оказавшийся в угоне

Сообщается, что внимание белоруса привлекла машина BMW, которая продавалась с аукциона в США. Мужчина приобрел автомобиль по цене, которая оказалась в разы ниже рыночной. Он обратился в МРЭО ГАИ Солигорского РОВД с заявлением, чтобы поставить авто на учет.