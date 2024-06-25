Белорус купил на аукционе в США автомобиль BMW, оказавшийся в угоне. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что внимание белоруса привлекла машина BMW, которая продавалась с аукциона в США. Мужчина приобрел автомобиль по цене, которая оказалась в разы ниже рыночной. Он обратился в МРЭО ГАИ Солигорского РОВД с заявлением, чтобы поставить авто на учет.
В ГКСЭ отметили, что в момент осмотра машины ее идентификационный номер вызвал у инспектора ГАИ сомнения в подлинности. Согласно проведенной экспертизе выяснилось, что идентификационный номер машины подвергался изменению через нанесение вторичной маркировки поверх знаков его первоначального номера. Также удалось установить первичный VIN-номер BMW.
«Позже стало известно, что данное авто числилось в угоне в США», — добавили в ведомстве.