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Белорус купил на аукционе в США автомобиль BMW, оказавшийся в угоне

Белорус купил на аукционе в США по заниженной цене BMW, который был в угоне.

Источник: sudexpert.gov.by

Белорус купил на аукционе в США автомобиль BMW, оказавшийся в угоне. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщается, что внимание белоруса привлекла машина BMW, которая продавалась с аукциона в США. Мужчина приобрел автомобиль по цене, которая оказалась в разы ниже рыночной. Он обратился в МРЭО ГАИ Солигорского РОВД с заявлением, чтобы поставить авто на учет.

В ГКСЭ отметили, что в момент осмотра машины ее идентификационный номер вызвал у инспектора ГАИ сомнения в подлинности. Согласно проведенной экспертизе выяснилось, что идентификационный номер машины подвергался изменению через нанесение вторичной маркировки поверх знаков его первоначального номера. Также удалось установить первичный VIN-номер BMW.

«Позже стало известно, что данное авто числилось в угоне в США», — добавили в ведомстве.