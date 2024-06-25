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Донская полиция прокомментировала стрельбу на улице в Батайске

Правоохранители пытаются выяснить личность злоумышленника.

Полиция Ростовской области ищет мужчину, который может быть вооружен травматическим пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Воровского в восточной части Батайска вечером в понедельник, 24 июня, прозвучали звуки, похожие на стрельбу. Предмет был конструктивно похож с травматическим пистолетом.

«Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», — пояснили в силовом ведомстве.