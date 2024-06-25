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В Уфе иностранных студентов задержали за драку в центре города

В Уфе сотрудники полиции задержали участников драки в центре города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

24 июня вечером на улице Пушкина между иностранными студентами произошла драка с участием около 15 человек.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили участников конфликта и причину инцидента. По предварительным данным, причиной конфликта стал денежный долг.

В отношении зачинщиков и активных участников конфликта были составлены административные протоколы. Они были помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.