В Уфе иностранных студентов задержали за драку в центре города

24 июня вечером на улице Пушкина между иностранными студентами произошла драка с участием около 15 человек.
На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили участников конфликта и причину инцидента. По предварительным данным, причиной конфликта стал денежный долг.
В отношении зачинщиков и активных участников конфликта были составлены административные протоколы. Они были помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.