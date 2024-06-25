Промплощадка в Воронежской области загорелась из-за падения обломков БПЛА ВСУ

В то же время в телеграм-канале Александра Гусева указана несколько иная информация. По сведениям губернатора, ночью 25 июня над Воронежской областью обнаружили и уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа. При этом части одного из беспилотников попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Пожар уже ликвидировали. Получается, что обезвредили все же не 30, а 31 беспилотник.