Промплощадка в Воронежской области загорелась из-за падения обломков БПЛА ВСУ

В ночь на вторник, 25 июня, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской и Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
При этом, по сведениям Минобороны, большая часть БПЛА — 29 — была обезврежена над Белгородской областью. И только один — над Воронежской.
В то же время в телеграм-канале Александра Гусева указана несколько иная информация. По сведениям губернатора, ночью 25 июня над Воронежской областью обнаружили и уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа. При этом части одного из беспилотников попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Пожар уже ликвидировали. Получается, что обезвредили все же не 30, а 31 беспилотник.
— По предварительной информации, никто из граждан не пострадал. Последствия на земле уточняют. Оперативные службы находятся на месте ЧП, — сообщают в телеграм-канале губернатора.
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области действовал с 23.40 понедельника, 24 июня. В 6.10 25 июня его отменили.