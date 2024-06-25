Полиция нашла 146 кг наркотика в лаборатории в Ленобласти

Петербургские полицейские задержали крупного наркосбытчика на территории Ленобласти. До этого в его машине стражи правопорядка обнаружили 70 килограммов прекурсоров запрещенных веществ, после чего им стало известно о тайнике с отходами от криминального производства и нарколаборатории, где находилось 140 килограммов наркотика. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— По результатам исследования части вещества установлено, что это мефедрон. Остальное будет изучено во время экспертизы, — уточнила Волк.
Жителя 47-го региона задержали, против него возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранта заключили под стражу. Разбирательство продолжается.
Напомним, в конце мая этого года прокуратура Петербурга предъявила обвинение местному жителю, который умело маскировал наркотики в обрезках деревьев. При задержании у мужчины обнаружили 28 замаскированных закладок. Общий вес изъятых у фигуранта запрещенных веществ составил 250 граммов. Дело о покушении на наркосбыт направили в суд.