Полиция нашла 146 кг наркотика в лаборатории в Ленобласти

Петербургские полицейские задержали крупного наркосбытчика на территории Ленобласти. До этого в его машине стражи правопорядка обнаружили 70 килограммов прекурсоров запрещенных веществ, после чего им стало известно о тайнике с отходами от криминального производства и нарколаборатории, где находилось 140 килограммов наркотика. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.