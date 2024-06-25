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Генпрокуратура просит вернуть земли санатория «Барвиха» государству

Одинцовский городской суд Подмосковья рассматривает иск Генпрокуратуры о возвращении в государству земель санатория «Барвиха» Управления делами президента России. Как установила Генпрокуратура, 99 га земли санатория передали в частные руки для застройки по цене в 236 раз ниже рыночной.

Источник: РИА "Новости"

По данным Генпрокуратуры, в 2001 году сотрудники управделами президента незаконно изъяли земли площадью 99 га, имеющие рекреационный статус. Затем земли «под прикрытием инвестиционного договора» передали частной компании «Кантри-Про» для коммерческой застройки.

При этом ведомство просит вернуть государство лишь десятую часть этих земель: или чуть более 8 га, на которых расположены 13 участков, принадлежащих известным бизнесменам. Их защитники говорят, что они были добросовестными приобретателями, а также указывают, что срок давности по делу давно истек.

Подробнее — в материале «Земля в Одинцово пришла в движение».

Прокуратура
расследование