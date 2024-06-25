Генпрокуратура просит вернуть земли санатория «Барвиха» государству

По данным Генпрокуратуры, в 2001 году сотрудники управделами президента незаконно изъяли земли площадью 99 га, имеющие рекреационный статус. Затем земли «под прикрытием инвестиционного договора» передали частной компании «Кантри-Про» для коммерческой застройки.
При этом ведомство просит вернуть государство лишь десятую часть этих земель: или чуть более 8 га, на которых расположены 13 участков, принадлежащих известным бизнесменам. Их защитники говорят, что они были добросовестными приобретателями, а также указывают, что срок давности по делу давно истек.
Подробнее — в материале «Земля в Одинцово пришла в движение».