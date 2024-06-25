Генпрокуратура просит вернуть земли санатория «Барвиха» государству

При этом ведомство просит вернуть государство лишь десятую часть этих земель: или чуть более 8 га, на которых расположены 13 участков, принадлежащих известным бизнесменам. Их защитники говорят, что они были добросовестными приобретателями, а также указывают, что срок давности по делу давно истек.